Bello fortalece la seguridad: 30 personas capturadas en una semana

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las autoridades de Bello reportaron 30 capturas en una semana, además de acciones contra el proxenetismo, la deforestación ilegal y otras conductas delictivas.

Las autoridades de Bello reportaron la captura de 30 personas durante la última semana como resultado de los operativos adelantados en distintos sectores del municipio.

El balance también incluye acciones contra el proxenetismo, la deforestación ilegal y otras conductas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

De acuerdo con la Alcaldía de Bello, los resultados se lograron mediante la implementación del denominado ‘Plan Cazador’, estrategia que busca fortalecer la presencia institucional y la reacción frente a diferentes delitos.

Lea también: Hallan sin vida a joven que cayó de una garrucha al río Sucio en Dabeiba

Uno de los casos más relevantes fue la captura de una mujer de 22 años, investigada por su presunta participación en actividades relacionadas con proxenetismo.

El procedimiento se realizó como parte de las labores de investigación adelantadas por las autoridades.

Dos capturados por deforestación en Niquía

Dentro de los resultados también se destacaron acciones contra los delitos ambientales. En el barrio Niquía, la Policía Nacional capturó a dos personas que, al parecer, realizaban labores de construcción y tala de árboles en un predio donde existían restricciones ambientales.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial.

Por su parte, la alcaldía de Bello informó que durante este año se han efectuado nueve capturas por delitos relacionados con afectaciones al medio ambiente y se han impuesto 68 comparendos ambientales.

Más controles y acciones institucionales

El balance de seguridad también incluyó siete operativos de control realizados en sectores como Centralidad, Cabañas, Niquía y Puerta del Norte.

Además, la Alcaldía destacó otras acciones enfocadas en la convivencia ciudadana, entre ellas la carnetización de 273 vendedores informales, capacitaciones en derechos humanos para 341 estudiantes y la realización de la primera Conciliatón del año, que benefició a 150 personas.

Las autoridades aseguraron que continuarán fortaleciendo los controles, la prevención del delito y las estrategias de acceso a la justicia con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes del municipio.

Más noticias de Bello