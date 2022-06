A través de redes sociales compartieron algunas imágenes y videos para conmemorar los 3 años de la muerte del recordado presentador ‘Jota’ Mario Valencia.

Gineth Fuentes, viuda de Jota Mario Valencia, publicó un video en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con este escrito: «Mis pies querrán caminar hacia donde estás, pero seguiré viviendo» de Pablo Neruda.

La hija del recordado presentador, María José Valencia, también publicó una serie de fotos en sus estados y perfil.

«3 años desde el peor día de mi vida, 27 años de poder llamarte para todo, pero 30 de gratitud (y los que quedan). Agradezco haberte tenido como un ejemplo a seguir y aun tenerte a través de las fotos, los videos que dejaste te editaste con tanto amor, tus libros y mucho más. Que orgullo ser tu hija, porque eso siempre lo seré… pero si el 6 de junio del 2019 me hubieran dicho que la falta que me haces iba a ser igual, no lo hubiera creído. Era fiel creyente que el tiempo todo lo “sana”, pero no, esto no. Te extraño igual…», se puede leer en la publicación de la hija del presentador.

Tras tres de la muerte de Jota Mario, uno de los presentadores más queridos por los colombianos, quienes trabajaron con él publicaron algunos recuerdos.

