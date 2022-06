[VIDEO] Reconocida actriz contó que Marlon Moreno la golpeó en la cara

in

La actriz Andrea Noceti en medio de una entrevista reveló que Marlon Moreno le golpeó la cara en medio de la grabación de una novela.

Noceti se convirtió en la Señorita Colombia en el año 200 y participó en telenovelas como ‘Yo soy Betty la fea’, ‘El pasado no perdona’, ‘Así es la vida’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

En el rodaje de la novela ‘El pasado no perdona, Andrea Noceti compartió escenas con el actor Marlon Moreno y recientemente, en medio de una entrevista, la actriz no dudo en contar la agresión que recibió por parte del paisa.

«No sé el porqué Marlon Moreno tenía algo contra mí. No me hablaba y estaba como tenso en ambiente entre los dos en las grabaciones», dijo la cartagenera.

La actriz no dudo en confrontar a su compañero de set y le preguntó si tenía algo en contra de ella.

«Luego de preguntarle qué pasaba me dijo ‘no es que tú te crees reinita y crees que tienes corona’. Entre en shock en ese momento con todo lo que me dijo. Después de todo lo que me señaló le dije ‘pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí'», contó.

Andrea Noceti reveló que Marlon Moreno la golpeó en la cara.

De acuerdo a Andrea Noceti, Marlon Moreno le golpeó en la cara. Las cosas no fueron a mayores porque alguien de la producción le alcanzó a agarrar el brazo.

«Pese a que lo atajaron me dio el puño en la cara. En ese momento mi shock fue más grande. Yo no hablaba», recordó.

Andrea Noceti decidió que no acudir a Medicina Legal para hacer la denuncia. Sin embargo, sí le puso una caución que llevó a que se hicieran cambios en la telenovela.

