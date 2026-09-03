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    ¡Adiós a la magia! Juan Fernando Quintero anuncia su retiro oficial de la Selección Colombia tras el Mundial 2026

    Con este anuncio, el fútbol colombiano despide a uno de sus referentes más técnicos y carismáticos

    Publicado por: SoloDuque

    "Es un gran logro llegar al América de Cali": Juanfer Quintero
    Juan Fernando Quintero en una imagen de archivo. Foto: Tomada de X @juanferquinte10
    ¡Adiós a la magia! Juan Fernando Quintero anuncia su retiro oficial de la Selección Colombia tras el Mundial 2026

    Resumen: El talentoso mediocampista antioqueño de 33 años confirmó que cierra su ciclo con la 'Tricolor' luego de la eliminación mundialista frente a Suiza. 'Juanfer' deja un legado imborrable de tres Copas del Mundo y pide abrirle paso a las nuevas generaciones.

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    Minuto30.com .- Una de las zurdas más prodigiosas en la historia reciente del fútbol nacional ha decidido decir adiós. Tras la dolorosa eliminación de Colombia frente a Suiza en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, el mediocampista Juan Fernando Quintero confirmó oficialmente su retiro definitivo de la Selección Nacional.

    A sus 33 años, y con la madurez que le otorgan más de una década defendiendo los colores patrios, el volante creativo anunció que su ciclo ha concluido. En sus declaraciones, el antioqueño fue enfático en señalar que tomó la decisión de dar un paso al costado para cederle el espacio a los nuevos talentos, asumiendo con grandeza la necesidad de un recambio generacional en el equipo.

    El legado de ‘Juanfer’ en cifras históricas

    Quintero se despide dejando una huella imborrable en la memoria de los aficionados, marcada por su visión de juego y goles determinantes en momentos clave. Su trayectoria con el equipo mayor se resume en un aporte fundamental para la época dorada del fútbol colombiano reciente:

    • Partidos jugados: Defendió la camiseta ‘Tricolor’ en 53 compromisos oficiales

    • Partidos como titular: Juanfer fue inicialista en 20 de los 53 juegos.

    • Aporte ofensivo: Registró un total de 6 goles y brilló como armador entregando 12 asistencias.

    • Experiencia mundialista: Hizo parte de la selecta lista de jugadores colombianos con participación en tres Copas del Mundo, dejando su talento en Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

    Con este anuncio, el fútbol colombiano despide a uno de sus referentes más técnicos y carismáticos, cerrando un brillante capítulo de más de diez años de historia entre Quintero y la Selección Colombia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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