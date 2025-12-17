20 fueron los convocados por Diego Arias de cara a la finalísima de la Copa Betplay

Minuto30
    Jugador clave de Atlético Nacional está en duda contra Bahía
    David Ospina en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Sin ventaja para ninguno de los dos bandos tras el primer encuentro, la tensión y la expectativa son máximas en la ciudad de Medellín

    Minuto30.com .- El técnico Diego Arias ya eligió a los 20 jugadores que enfrentarán el último y más importante reto del año para el conjunto “Verdolaga. Pese a la sensible baja de Jorman Campuzano por lesión, el equipo cuenta con una nómina competitiva para buscar el título.

    El Estadio Atanasio Girardot será el escenario donde, este miércoles 17 de diciembre, se definirá al nuevo campeón de la Copa BetPlay. Luego del empate 0-0 en el partido de ida, la serie llega totalmente abierta, y uno de los dos equipos de la capital antioqueña levantará el trofeo ante su afición.

    Entre los nombres destacados en la convocatoria se encuentran: David Ospina, William Tesillo, Andrés Román y Cándido; Edwin Cardona y Rengifo; así como Alfredo Morelos y Dayron Asprilla.

    Horario del Partido Definitivo

    La gran final de vuelta está programada para iniciar a las 7:30 de la noche. Al no haber ventaja para ninguno de los dos bandos tras el primer encuentro, la tensión y la expectativa son máximas en la ciudad de Medellín.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

