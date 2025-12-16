Minuto30
  • Se confirma lo esperado: El medio campo de Nacional queda «huérfano» en la finalísima de la Copa Betplay

    ¿No necesito que estés arriba, para quererte glorioso DIM?: Ni mil hinchas rojos han comprado boleta pal clásico
    ¿Abandonar en un clásico? Los hinchas del DIM, así como contra América de Cali, habrían decidido no ir al juego contra Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Ante la obligada ausencia del cesarense, el técnico del equipo verdolaga, Diego Arias, tendrá el difícil reto de reorganizar el mediocampo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional confirmó el martes por la noche una pérdida importante en su alineación para el partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay.

    El mediocampista Jorman Campuzano queda fuera del crucial encuentro tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

    La duración exacta de su incapacidad se determinará después de más exámenes médicos. Desde la tarde, ya se especulaba sobre la posible ausencia de Campuzano en el mediocampo de Nacional.

    ¿Y ahora quién podrá defedernos?

    Ante la obligada ausencia del cesarense, el técnico del equipo verdolaga, Diego Arias, tendrá el difícil reto de reorganizar el mediocampo.

    El partido de vuelta, donde Nacional “visitará” a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín, se disputará la noche del miércoles 17 de diciembre, en el Estadio Atanasio Girardot.

    El título se definirá desde cero, luego de que el partido de ida terminara con un marcador de 0-0.

    • Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

