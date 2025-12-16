Se confirma lo esperado: El medio campo de Nacional queda «huérfano» en la finalísima de la Copa Betplay

Minuto30.com .- Atlético Nacional confirmó el martes por la noche una pérdida importante en su alineación para el partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay.

El mediocampista Jorman Campuzano queda fuera del crucial encuentro tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

La duración exacta de su incapacidad se determinará después de más exámenes médicos. Desde la tarde, ya se especulaba sobre la posible ausencia de Campuzano en el mediocampo de Nacional.

¿Y ahora quién podrá defedernos?

Ante la obligada ausencia del cesarense, el técnico del equipo verdolaga, Diego Arias, tendrá el difícil reto de reorganizar el mediocampo.

El partido de vuelta, donde Nacional “visitará” a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín, se disputará la noche del miércoles 17 de diciembre, en el Estadio Atanasio Girardot.

El título se definirá desde cero, luego de que el partido de ida terminara con un marcador de 0-0.

