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    ¡Se metieron la mano al dril! Conmebol y la FCF donarán un millón de dólares para reconstruir casas

    La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol donarán el dinero para la reconstrucción del país después del terremoto.

    Publicado por: Julian Medina

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    Archivo.
    ¡Se metieron la mano al dril! Conmebol y la FCF donarán un millón de dólares para reconstruir casas

    Resumen: La CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron la donación conjunta de USD 1.000.000 para respaldar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó al país. Los recursos aportados por la familia del fútbol sudamericano se canalizarán a través de la iniciativa ‘Colombia, un solo corazón’, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, con el objetivo de brindar apoyo directo a las familias y comunidades golpeadas. Asimismo, ambas entidades hicieron un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes y aficionados para continuar sumando esfuerzos en la recolección de fondos e insumos frente a esta emergencia.

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    En una muestra de solidaridad con el país tras la emergencia causada por el devastador terremoto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron conjuntamente una donación de USD 1.000.000. El aporte económico estará destinado de manera directa a apoyar las labores de reconstrucción en las zonas más golpeadas.

    Recursos canalizados a través de la campaña oficial

    Los fondos entregados por ambas entidades deportivas se destinarán a la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, la campaña del Gobierno Nacional liderada por la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda, encargada de articular la ayuda humanitaria y los recursos para los damnificados.

    Con este gesto, la dirigencia del balompié continental y nacional busca impactar positivamente a las familias y comunidades golpeadas por la tragedia física y social que vive la nación.

    El fútbol más allá de la cancha

    Tanto la CONMEBOL como la FCF destacaron que el papel del deporte va mucho más allá de la competencia, reafirmando su cercanía con la sociedad en situaciones de crisis nacional.

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    “En momentos de dolor y dificultad, la familia del fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano. Con esta acción ratificamos que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles”, destacaron las instituciones rectoras.

    Un llamado a la comunidad deportiva internacional

    Además del aporte millonario, ambas instituciones hicieron un llamado abierto a la comunidad deportiva global —incluyendo clubes, patrocinadores, aliados estratégicos y aficionados de todo el mundo— para que continúen sumándose a las iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender la crisis humanitaria en el territorio colombiano.

    ¡Se metieron la mano al dril! Conmebol y la FCF donarán un millón de dólares para reconstruir casas

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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