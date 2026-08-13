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    ¡Iban a ser lanzados con drones! Ejército halló explosivos de las disidencias en Briceño, Antioquia

    Ejército encontró dos explosivos para lanzar con drones y 4 minas antipersonales de las disidencias de las Farc. Estaban listos para atacar.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Iban a ser lanzados con drones! Ejército halló explosivos de las disidencias en Briceño, Antioquia
    Foto de X @Ejercito_Div7.
    ¡Iban a ser lanzados con drones! Ejército halló explosivos de las disidencias en Briceño, Antioquia

    Resumen: Briceño: Ejército halló dos depósitos de la Estructura 36 de las Farc en vereda Piamarga con 2 explosivos para drones y 4 minas antipersonales en camino de civiles.

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    Tropas del Ejército Nacional ubicaron dos depósitos ilegales en la vereda Piamarga, del municipio de Briceño, Antioquia, pertenecientes al Grupo Armado Organizado residual Estructura 36 de las Farc.

    La acción fue ejecutada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 del Ejército, quienes lograron la ubicación del material de guerra escondido en zona rural del municipio. En el lugar fueron encontrados y destruidos de manera controlada dos artefactos explosivos adecuados para ser lanzados por drones y cuatro minas antipersonales.

    Además de los explosivos, las tropas incautaron material de comunicaciones e intendencia que, según inteligencia militar, sería utilizado por el mencionado grupo criminal para fortalecer su accionar delictivo en esta zona del norte de Antioquia.

    Explosivos en camino de campesinos en Briceño

    Uno de los datos más graves del operativo es que estos artefactos fueron hallados en inmediaciones de un camino de uso frecuente por parte de la población civil que vive en la vereda Piamarga. Los explosivos se convirtieron en una amenaza directa contra la vida y la integridad de las comunidades campesinas que a diario transitan por el sector.

    El Ejército explicó que las minas antipersonales y los artefactos adaptados para drones son una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues ponen en riesgo a niños, adultos mayores y campesinos ajenos al conflicto. Por protocolos de seguridad, los dos artefactos para drones y las cuatro minas fueron destruidos en el sitio por expertos antiexplosivos.

    Con este resultado, la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 afecta las capacidades logísticas y criminales del GAO residual Estructura 36, que delinque en el norte de Antioquia y que ha venido utilizando drones con explosivos como modalidad de ataque.

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