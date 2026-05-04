Resumen: La menor logró escapar y alertar a la comunidad sobre lo ocurrido, lo que permitió a las autoridades iniciar una investigación que llevó a la captura del presunto responsable en el municipio de Chigorodó. El hombre fue posteriormente judicializado por la Fiscalía y un juez ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

A la cárcel hombre que secuestró y abusó de una menor en Urabá: la víctima logró huir y delatarlo

Un caso que ha generado rechazo en el Urabá antioqueño terminó con la captura de un hombre señalado de graves delitos contra una menor de edad en el municipio de Chigorodó.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento fue adelantado por unidades de la Policía Nacional de Colombia mediante orden judicial. La detención se hizo efectiva en el barrio Linares, en zona urbana del municipio, luego de que avanzara una investigación derivada de la denuncia de la víctima.

Huida de la menor permitió activar la investigación

Las indagaciones indican que la menor habría sido retenida en una vivienda, donde permaneció durante varios días en condiciones que afectaron su integridad. La situación salió a la luz luego de que lograra escapar y alertar a personas de la comunidad, lo que permitió dar aviso a las autoridades.

Esto le podría interesar: Seis aves silvestres fueron recuperadas en Antioquia en medio de operativos ambientales

A partir de ese momento, se inició un proceso investigativo que, según la Policía, se desarrolló con rapidez para ubicar al presunto responsable y reunir los elementos necesarios que permitieran solicitar la orden de captura.

El teniente coronel David Díaz Suárez, comandante encargado de la Policía de Urabá, explicó que el resultado se dio tras una actuación articulada que permitió avanzar de manera oportuna en la identificación del sospechoso y su posterior detención, la cual se realizó en vía pública respetando los procedimientos legales.

Judicialización y medida de aseguramiento

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro simple con menor de edad con incapacidad de resistir.

Posteriormente, un juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades señalaron que este caso pone en evidencia la importancia de la denuncia oportuna y el acompañamiento de la comunidad para lograr resultados en la lucha contra este tipo de delitos, especialmente cuando involucran a menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.