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    ¡17 heridas! Pareja fue judicializada por la muerte de un pasajero durante un hurto en Medellín

    La víctima, de 26 años, habría sido atacada tras oponerse al robo de sus pertenencias mientras viajaba en un bus urbano.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Condenaron a integrantes de la red criminal 'Altos de la Virgen' y a su cabecilla alias ‘Pajitas'
    Foto de archivo.
    ¡17 heridas! Pareja fue judicializada por la muerte de un pasajero durante un hurto en Medellín

    Resumen: La Fiscalía judicializó a Angie Duque, alias ‘La Gata’, e Iván Cuello por su presunta participación en la muerte de un pasajero de 26 años, ocurrida durante un hurto en un bus del barrio Manrique, en Medellín. La víctima habría recibido 17 heridas con arma cortopunzante tras oponerse al robo. Ambos fueron imputados por homicidio agravado, no aceptaron los cargos y quedaron bajo medida de aseguramiento en centro carcelario.

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    La Fiscalía General de la Nación judicializó a una pareja señalada de estar involucrada en la muerte de un pasajero de un bus urbano en Medellín. Se trata de Angie Duque, conocida como alias ‘La Gata’, e Iván Cuello, quienes son investigados por un crimen ocurrido el pasado 7 de febrero en el barrio Manrique.

    De acuerdo con el ente investigador, la víctima, un hombre de 26 años, habría sido atacada luego de oponerse al hurto de sus pertenencias mientras se movilizaba en un bus de servicio urbano.

    El caso fue asumido por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, quien recopiló los elementos que posteriormente fueron presentados ante un juez para sustentar la imputación contra los señalados.

    La víctima habría sido atacada durante el hurto

    Según la Fiscalía, el pasajero recibió 17 heridas con un arma cortopunzante durante el ataque.

    La hipótesis del ente acusador señala que la agresión se habría producido después de que el hombre se opusiera al robo de sus pertenencias.

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    La Fiscalía imputó homicidio agravado

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    Con los elementos recopilados, la Fiscalía presentó ante las autoridades judiciales a Angie Duque e Iván Cuello, a quienes imputó el delito de homicidio agravado por su presunta responsabilidad en el crimen.

    Ninguno de los dos aceptó los cargos. Sin embargo, tras la audiencia, un juez ordenó que permanecieran privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

    Alias ‘La Gata’ fue capturada en Medellín

    Angie, de 30 años, fue capturada por la Policía Nacional el pasado 24 de julio en Medellín.

    Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los señalamientos relacionados con la muerte del pasajero.

    Por su parte, Iván Cuello fue notificado de la investigación en el centro de reclusión donde permanece privado de la libertad por otros hechos en los que estaría implicado.

    Ambos deberán permanecer en un centro carcelario mientras continúan las actuaciones judiciales encaminadas a determinar su responsabilidad individual en el homicidio ocurrido en febrero.


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