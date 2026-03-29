Resumen: Contrario a las primeras informaciones que sugerían la caída de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, el análisis de los cuerpos recuperados en el operativo del Vaupés confirma que el máximo jefe de las disidencias no se encuentra entre los fallecidos.

¡Falsa alarma! «Iván Mordisco» no está entre los muertos del bombardeo de Vaupés: Medicina Legal

Minuto30.com .- Un baldado de agua fría recibió la cúpula de las Fuerzas Militares , asi como todo el país, tras conocerse el reporte oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre las víctimas de los bombardeos de los últimos días en Vaupés.

Contrario a las primeras informaciones que sugerían la caída de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, el análisis de los cuerpos recuperados en el operativo del Vaupés confirma que el máximo jefe de las disidencias no se encuentra entre los fallecidos.

Los identificados: Jóvenes entre los 18 y 26 años

Gracias al trabajo de tres equipos interdisciplinarios, se logró establecer la identidad de cuatro de las víctimas mediante el cotejo de huellas dactilares:

Ehisen Camilo Orozco Viscue (19 años).

Claudia Yaneth Valencia (26 años).

Angelin Andrea González Córdoba (18 años).

Yeiferson José Rincón Becerra (24 años).

Llama la atención de las autoridades la juventud de los fallecidos, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 26 años, lo que reabre el debate sobre el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos armados ilegales en estas regiones.

Dos cuerpos femeninos siguen sin identificación

El director general del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, informó que dos cuerpos correspondientes a mujeres aún no han podido ser identificados por la vía dactilar. Para estos casos, se iniciarán procesos más complejos que incluyen:

Cotejo de muestras genéticas (ADN).

Análisis de cartas dentales.

Reconocimiento por parte de familiares.

El Instituto hizo un llamado a las personas que sospechen que sus seres queridos se encuentran entre las víctimas para que se acerquen a las sedes de Medicina Legal y así agilizar el proceso de entrega de los cuerpos bajo todo el rigor técnico y respeto a la dignidad humana.

Bombardeos contra “Mordisco”

Los operativos que dieron lugar a estos decesos se desarrollaron en una zona de alta complejidad estratégica entre Amazonas y Guaviare, donde la Fuerza Pública mantiene una ofensiva contra estructuras residuales que operan en la frontera.

Según informes oficiales, el anillo de seguridad más cercano a “mordisco” habría caído en el bombardeo, done además habría muerto alias “lorena” pareja sentimental del narcoterrorista.

La ausencia de Néstor Gregorio Vera en esta lista oficial echa por tierra la hipótesis de su muerte en combate, dejando abierta la posibilidad de que el cabecilla haya logrado escapar del área minutos antes del bombardeo o que nunca se encontrara en el campamento atacado.

Alias “Iván Mordisco” sigue siendo el objetivo prioritario número uno para el Estado colombiano. Su supervivencia implica que la estructura de mando de las disidencias permanece intacta en el sur del país, lo que obliga a las Fuerzas Militares a replantear sus estrategias de inteligencia en la zona.

Se espera que en las próximas horas el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares se pronuncien sobre este revés informativo.

Comunicado de Medicina Legal