Resumen: Aunque la onda sísmica logró traspasar las fronteras departamentales hacia el interior del país, su fuerza se habría disipado rápidamente

14 municipios en cinco departamentos sintieron el fuerte temblor del sábado en la noche

Minuto30.com .- Luego del fuerte movimiento telúrico que sacudió al centro y oriente del país la noche del sábado 25 de julio, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) habría recopilado al menos 120 reportes ciudadanos. El balance permite establecer las zonas donde el fenómeno natural generó mayor alarma.

El sismo, registrado exactamente a las 9:13 p.m. con epicentro en el municipio de Monterrey (Casanare), no habría pasado desapercibido para los colombianos. Durante las horas posteriores a la emergencia, la plataforma de monitoreo del SGC recopiló decenas de testimonios que detallan la intensidad real con la que se habría percibido la onda sísmica en las diferentes regiones del territorio nacional.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) clasificó este evento como superficial, es decir, que la ruptura de la falla geológica se habría originado a menos de 30 kilómetros de la superficie terrestre.

Zonas de mayor impacto: tensión en Casanare

Como era de esperarse debido a la superficialidad del evento, la mayor intensidad se habría concentrado en el departamento de Casanare. De acuerdo con el balance entregado por la comunidad:

Impacto severo: Los habitantes del propio municipio de Monterrey, epicentro del temblor, indicaron que el movimiento de tierra se habría sentido «muy duro», generando momentos de pánico momentáneo en las viviendas.

Intensidad considerable: Comunidades de poblaciones aledañas como La Estrella, Caribayona y Sabanalarga (Casanare) también habrían reportado que el sismo los sacudió de manera considerable.

Así se habría percibido en el resto del país

Aunque la onda sísmica logró traspasar las fronteras departamentales hacia el interior del país, su fuerza se habría disipado rápidamente. Los reportes revelarían que el fenómeno apenas se habría percibido de forma leve y sin generar mayores alteraciones en otras zonas:

Ciudades capitales: Habitantes de Bogotá, Tunja y Villavicencio habrían indicado a través de los canales oficiales que el sismo fue muy débil, casi imperceptible para quienes se encontraban en movimiento.

Otros municipios: En localidades como Duitama y Sogamoso (Boyacá), así como en Piedecuesta (Santander), los reportes también dan cuenta de un evento de intensidad mínima que no habría alterado la tranquilidad nocturna de los hogares.

Las autoridades departamentales continuan con los barridos de prevención en el departamento de Casanare para descartar afectaciones estructurales en las zonas donde el evento sísmico habría golpeado con mayor severidad.

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