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    Fuerte temblor superficial sacudió a Colombia: se sintió en varios departamentos

    Según los reportes preliminares de la comunidad, el movimiento de tierra se habría percibido de manera significativa en ciudades capitales y municipios aledaños

    Publicado por: SoloDuque

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    Fuerte temblor superficial sacudió a Colombia: se sintió en varios departamentos

    Resumen: Según los reportes preliminares de la comunidad, el movimiento de tierra se habría percibido de manera significativa en ciudades capitales y municipios aledaños

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    Minuto30.com .- La noche de este sábado, un nuevo movimiento telúrico encendió las alarmas en el territorio nacional. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó un sismo de magnitud 4.2 con epicentro en el departamento de Casanare, el cual habría generado alerta en las comunidades vecinas debido a su baja profundidad.

    El evento sísmico, registrado exactamente a las 9:13 p.m. (hora local) de este 25 de julio, habría provocado momentos de tensión entre los habitantes de la región oriental del país. De acuerdo con el boletín oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (@sgcol), las características del fenómeno climático propiciaron que el temblor fuera percibido con mayor intensidad por la ciudadanía.

    Para comprender la magnitud del evento, las autoridades entregaron el siguiente balance técnico:

    Epicentro: Monterrey, en el departamento de Casanare.

    Magnitud: 4.2 en la escala de Richter.

    Profundidad: Superficial (menor a 30 kilómetros). Esta característica geológica sería la responsable de que la onda sísmica se sintiera con tanta fuerza en la superficie.

    sismo julio 25 9pm

    Reportes ciudadanos: ¿Dónde se sintió el temblor?

    Inmediatamente después del evento, las redes sociales y las plataformas de monitoreo se inundaron de reportes ciudadanos. Al ser un sismo superficial, el impacto no se limitó únicamente al departamento de Casanare, sino que se habría sentido con fuerza en gran parte del centro y los Llanos Orientales.

    Según los reportes preliminares de la comunidad, el movimiento de tierra se habría percibido de manera significativa en ciudades capitales y municipios aledaños, incluyendo Yopal, Monterrey y Villanueva en Casanare; Villavicencio en el departamento del Meta; así como en Sogamoso y Moniquirá en Boyacá; también en Bogotá hay reportes de haberse sentido.

    Hasta el momento, los organismos de socorro y las autoridades departamentales de gestión del riesgo no reportarían daños estructurales, afectaciones en vías ni personas lesionadas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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