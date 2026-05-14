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Resumen: Hasta el momento, el reporte oficial indica que solo en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se registraron algunos daños materiales leves. En el resto de las regiones, incluyendo la zona del epicentro en el Chocó y el departamento de Antioquia, no se reportan afectaciones a la infraestructura ni personas lesionadas.

En 14 departamentos sintieron el fuerte temblor de esta mañana: hay reportes de daños leves

Minuto30.com .- La mañana de este jueves 14 de mayo estuvo marcada por un fuerte temblor que alarmó a gran parte del territorio nacional. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.6, con epicentro en el occidente del país, generando una oleada masiva de reportes ciudadanos.

Gracias a la participación de la comunidad, las autoridades lograron dimensionar rápidamente el alcance del evento sísmico, el cual fue catalogado en su mayoría como «fuerte y ampliamente sentido».

Datos oficiales del sismo

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, las características exactas del movimiento telúrico fueron las siguientes:

Fecha y hora: Jueves 14 de mayo de 2026, a las 7:48 a. m.

Magnitud: 5.6 en la escala de Richter.

Epicentro: Litoral del San Juan, departamento del Chocó.

Un sacudón de alcance nacional

La intensidad del sismo fue tal que el SGC recibió un total de 3.340 reportes ciudadanos, provenientes de 175 municipios distribuidos en 14 departamentos del país.

El barrido geográfico de los reportes muestra la inmensa magnitud de la onda sísmica a lo largo y ancho del territorio colombiano:

De Norte a Sur: El temblor fue reportado desde Ocaña (Norte de Santander) hasta Paispamba (Cauca).

De Occidente a Oriente: El movimiento se sintió desde Pizarro (Chocó) hasta Duitama (Boyacá).

Los 14 departamentos y la ciudad capital desde donde reportaron haberlo sentido son: Caldas, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Bogotá, Tolima y Chocó

En contexto: «No tenemos reporte de afectaciones»: Fico Gutiérrez entrega balance tras el fuerte sismo que sacudió a Medellín

Impacto en Antioquia y balance de daños por el temblor

En el caso específico del departamento de Antioquia, los ciudadanos reportaron haber sentido el sacudón con especial fuerza. Los reportes se concentraron principalmente en los municipios del Valle de Aburrá, el Oriente, el Occidente y el Suroeste antioqueño, donde muchas personas evacuaron preventivamente sus residencias.

A pesar de la gran magnitud y amplitud del sismo, las autoridades de gestión del riesgo entregaron un parte de tranquilidad.

Hasta el momento, el reporte oficial indica que solo en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se registraron algunos daños materiales leves. En el resto de las regiones, incluyendo la zona del epicentro en el Chocó y el departamento de Antioquia, no se reportan afectaciones a la infraestructura ni personas lesionadas a causa del fuerte temblor.