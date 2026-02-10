Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Nuevo presidente encargado para URRÁ S.A. E.S.P.: Enrique Kerguelén el elegido

    El nuevo presidente (e) es ingeniero civil de la Universidad de los Andes con Magíster en Área Estructural y Sísmica

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: URRÁ S.A. E.S.P.
    Nuevo presidente encargado para URRÁ S.A. E.S.P.: Enrique Kerguelén el elegido

    Resumen: El nuevo Presidente (e) ingresó a la empresa en 1996 como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Junta Directiva de URRÁ S.A. E.S.P. designó este martes a Enrique Kerguelén Méndez, como presidente (e) de la empresa generadora, en reemplazo del ingeniero Juan Acevedo Rocha, quien dimitió en las últimas horas.

    Kerguelén Méndez, es ingeniero civil de la Universidad de los Andes con Magíster en Ingeniería Civil, Área Estructural y Sísmica de la misma universidad.

    Antes de ingresar a URRÁ, el ingeniero Kerguelén estuvo vinculado a la Unidad de Aguas del departamento de Córdoba, y la Fundación Oleoducto de Colombia, entre otros.

    La incorporación del nuevo presidente (e) a URRÁ, se produjo en 1996 como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica en el embalse de URRÁ y el río Sinú.

    La experiencia acumulada en esta área, le fue reconocida en el 2013 al recibir el ascenso para convertirse en jefe de sección planeamiento operativo de la misma organización.

    Posteriormente, fue asignado en el mes de julio de 2020, como gerente técnico ambiental de la empresa, cargo que viene desempeñando hasta la fecha actual.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.