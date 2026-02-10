Nuevo presidente encargado para URRÁ S.A. E.S.P.: Enrique Kerguelén el elegido

Resumen: El nuevo Presidente (e) ingresó a la empresa en 1996 como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica

La Junta Directiva de URRÁ S.A. E.S.P. designó este martes a Enrique Kerguelén Méndez, como presidente (e) de la empresa generadora, en reemplazo del ingeniero Juan Acevedo Rocha, quien dimitió en las últimas horas.

Kerguelén Méndez, es ingeniero civil de la Universidad de los Andes con Magíster en Ingeniería Civil, Área Estructural y Sísmica de la misma universidad.

Antes de ingresar a URRÁ, el ingeniero Kerguelén estuvo vinculado a la Unidad de Aguas del departamento de Córdoba, y la Fundación Oleoducto de Colombia, entre otros.

La incorporación del nuevo presidente (e) a URRÁ, se produjo en 1996 como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica en el embalse de URRÁ y el río Sinú.

La experiencia acumulada en esta área, le fue reconocida en el 2013 al recibir el ascenso para convertirse en jefe de sección planeamiento operativo de la misma organización.

Posteriormente, fue asignado en el mes de julio de 2020, como gerente técnico ambiental de la empresa, cargo que viene desempeñando hasta la fecha actual.