El alcalde Federico Gutiérrez y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, anunciaron $100 millones de recompensa, por información que dé con la recaptura de los presos que se fugaron del CTP de La Minorista y asesinaron a un policía e hirieron a otro.

“Yo quiero pedirle a la ciudadanía que nos de información, alguien tuvo que haber visto algo en movimientos extraños a esa horas. Le pedimos a la ciudadanía que acompañe a nuestra Fuerza Pública y nos ayude a dar con la captura”, dijo el alcalde de Medellín.

El mandatario aseguró que junto al general Arnulfo Novoa Piñeros, comandante de la Región N.º 6 de la Policía y el Coronel Richard Fajardo, Subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, estarán coordinando los operativos para dar con la recaptura de los fugados y responsables del ataque a los policías.

“Lo que es con nuestros policías es con todos. Aquí no vamos a pasar de agache cuando todos los días se suman muertes y muertes y no pasa nada en el país, asesinan policías y todo mundo es complaciente con los criminales, aquí no, aquí somos solidarios”, agregó el mandatario.

Durante la fuga de las 13 personas del CTP, murió el intendente Denis Fernando Morales Jaramillo y resultó herido el patrullero Diego Armando Burbano.

