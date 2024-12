El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció sobre el hecho en el que 13 personas se fugaron de un centro de detención de La Minorista y asesinaron a un policía e hirieron a otro.

“Estos criminales serán recapturados, esto no es que muere un policía más y no pasa nada, no, aquí si nos duelen nuestros policías”, dijo el mandatario al condenar los ocurrido.