Resumen: Aunque ningún grupo armado se ha atribuido el hecho hasta el momento, en la zona del Norte de Antioquia operan estructuras del Estado Mayor Central (Disidencias de las FARC) y subestructuras del Clan del Golfo

Atentado terrorista en Briceño: Moto-bomba estalla frente a la estación de Policía y deja un uniformado herido

Minuto30.com .- Momentos de zozobra se viven en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, tras un cobarde ataque con explosivos perpetrado contra la estación de Policía local. Según los reportes preliminares, una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en la parte externa de la estructura oficial, en pleno corazón del casco urbano.

La detonación, que ocurrió cerca de una de las garitas de vigilancia, provocó graves daños materiales en la fachada de la estación, locales comerciales y afectó a otros vehículos que se encontraban estacionados en la zona céntrica.

Un uniformado lesionado

En la acción terrorista resultó herido el Patrullero Mario Felipe Mercado Garay, quien se encontraba cumpliendo con su labor de centinela al momento de la explosión. Según se conoció, el uniformado presenta una herida abierta en la rodilla izquierda con posible fractura, producto del impacto de la onda expansiva y las esquirlas de la estructura.

El patrullero Mercado Garay fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado al centro asistencial local, donde se evalúa su remisión a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Medellín debido a la gravedad de la lesión ósea.

Balance de daños en la zona céntrica

La onda explosiva causó estragos no solo en la estación de Policía, sino también en el entorno civil:

Estructura Policial: Daños en garitas y ventanales de la fachada principal.

Vehículos: Varias motocicletas particulares que estaban en sectores aledaños resultaron incineradas o con daños totales.

Comercio: Rotura de vidrios y afectación en fachadas de locales cercanos a la plaza principal.

Hipótesis sobre los autores del ataque

Aunque ningún grupo armado se ha atribuido el hecho hasta el momento, en la zona del Norte de Antioquia operan estructuras del Estado Mayor Central (Disidencias de las FARC) y subestructuras del Clan del Golfo, quienes mantienen una disputa territorial y han incrementado sus acciones contra la Fuerza Pública en respuesta a los recientes operativos militares.

Las autoridades han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en las entradas y salidas de Briceño para dar con los responsables de abandonar la moto-bomba. Se espera que en las próximas horas se conozan más detalles.