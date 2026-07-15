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Resumen: Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones de rigor para determinar cuáles fueron las causas exactas que provocaron este lamentable incendio estructural.

Grave incendio en el Popular deja dos heridos de gravedad: Bomberos atendieron la emergencia

Minuto30.com .- Un fuerte incendio estructural consumió parte de una vivienda en el nororiente de Medellín durante la tarde de este miércoles, dejando un saldo lamentable de dos personas gravemente heridas tras la emergencia.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudió rápidamente a la zona para controlar las llamas y evitar que la conflagración se extendiera a las casas vecinas en este populoso sector de la ciudad.

¿Dónde ocurrió exactamente la emergencia?

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, la conflagración estructural se registró en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Popular, perteneciente a la Comuna 1 de la capital antioqueña.

Los bomberos desplegaron sus unidades en el sector para apagar el fuego, realizar labores de enfriamiento y evaluar los daños estructurales que sufrió el inmueble tras la intensidad de las llamas.

¿Cuál es el estado de salud de las víctimas?

El saldo humano del incidente es delicado. Durante la emergencia, dos personas resultaron gravemente lesionadas a causa del fuego y la inhalación de humo.

Los equipos de rescate y paramédicos estabilizaron a las víctimas en el lugar de los hechos y las trasladaron de urgencia a las instalaciones del Hospital San Vicente Fundación, donde a esta hora reciben atención médica especializada para tratar la gravedad de sus heridas.

¿Qué medidas tomó la Alcaldía frente al caso?

El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, se pronunció de inmediato a través de sus redes sociales para confirmar el hecho y enviar un mensaje de apoyo a las personas afectadas.

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«Lamentablemente, dos personas resultaron gravemente lesionadas… Toda nuestra solidaridad con ellos y sus familias. Desde la Alcaldía de Medellín brindamos acompañamiento psicosocial y seguimos atentos a su evolución», señaló el mandatario local.

Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones de rigor para determinar cuáles fueron las causas exactas que provocaron este lamentable incendio estructural.