«Profundo Pesar»: Alcaldesa de Bello, Lorena González, lamenta accidente de egresados del Liceo Antioqueño

Minuto30.com .- La Alcaldesa de Bello, Lorena González, emitió una declaración oficial en la que expresa el dolor de su municipio tras el trágico accidente del bus de egresados del Liceo Antioqueño ocurrido en la vía entre Segovia y Remedios.

La Alcaldesa lamentó el siniestro vial que involucra a egresados de la institución educativa. Señaló que el bus, que los transportaba de regreso a Medellín, sufrió un accidente al caer a un abismo.

“De acuerdo con la información preliminar y por causas que aún están siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, el bus… sufrió un accidente al caer a un abismo.”

La mandataria indicó que están a la espera de la confirmación oficial sobre el número de personas fallecidas y heridas, quienes están siendo atendidas en centros de salud del nordeste antioqueño.

La Alcaldía de Bello anunció una respuesta inmediata para apoyar a la comunidad afectada y enfatiza que personal de la Administración Municipal ya se está dirigiendo al sector.

Además se movilizan equipos psicosociales del sistema de salud mental del municipio para brindar acompañamiento emocional y apoyo integral a las familias.

Aclaración Institucional

Lorena González fue enfática en aclarar la naturaleza del viaje:

“Es importante aclarar que esta excursión fue organizada directamente por los viajeros y no corresponde a una actividad institucional del Liceo Antioqueño ni de la Secretaría de Educación.”

La Alcaldesa finalizó ofreciendo sus condolencias a las familias y garantizando que su administración permanecerá atenta y dispuesta a brindar todo el acompañamiento necesario, “priorizando el cuidado humano y emocional en esta dolorosa circunstancia.”

