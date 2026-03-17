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Resumen: La cárcel de Titiribí fue promocionada como el estandarte de la justicia restaurativa y la seguridad moderna

ALERTA MÁXIMA: Estos son los 9 fugitivos que escaparon de la cárcel de Titiribí

Minuto30.com .- La seguridad en el Suroeste antioqueño pende de un hilo. Tras la bochornosa fuga masiva en el Centro Penitenciario de Titiribí, una infraestructura que costó más de $100 millones de pesos y apenas cumplía un año de funcionamiento, se conocen las identidades y fotos de los sujetos que burlaron los controles.

Estos hombres son considerados altamente peligrosos y podrían estar intentando llegar al Valle de Aburrá o esconderse en zonas rurales de Venecia y Amagá.

LISTA DE LOS 9 PRÓFUGOS

Alias “El Zarco”: Condenado por hurto calificado y porte de armas.

Alias “Chatarra”: Vinculado a estructuras de microtráfico en el Suroeste.

Alias “Pipe”: Procesado por extorsión agravada.

Alias “El Negro”: Detenido por tráfico de estupefacientes.

Alias “Muelas”: Implicado en delitos de lesiones personales y hurto.

Alias “Ratón”: Reincidente en delitos contra el patrimonio económico.

Alias “Beto”: Bajo investigación por nexos con bandas locales.

Alias “Gurre”: Condenado por concierto para delinquir.

Alias “El Flaco”: Detenido recientemente en operativos en la zona urbana de Titiribí.

Operativo “Plan Candado” en marcha

La Fuerza Pública cerró en su momento las salidas hacia Amagá, Venecia y La Pintada. Se realizaron requisas intensas en buses de servicio público y vehículos particulares. Las autoridades sospechan que la fuga se dio durante la madrugada, aprovechando posibles fallas en el sistema de vigilancia electrónica del penal.

En contexto: Fuga masiva en la cárcel de Titiribí, Antioquia: Nueve internos burlaron la seguridad del penal y ahora los buscan

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

No intente interceptarlos: Los sujetos están en modo de escape y pueden reaccionar de forma violenta.

Cierre bien su vivienda: Si reside en zonas rurales de Titiribí o municipios vecinos, extreme las medidas de seguridad.

Denuncie movimientos sospechosos: Si ve grupos de hombres desconocidos transitando por trochas o pidiendo transporte de manera inusual, llame al 123.

Una inversión de $100 millones que falló

La cárcel de Titiribí fue promocionada como el estandarte de la justicia restaurativa y la seguridad moderna. Sin embargo, esta fuga masiva pone en tela de juicio la calidad de la obra y los protocolos de custodia del personal penitenciario.

¿Los ha visto? > Su denuncia es anónima y fundamental para devolver la tranquilidad a la región. Comuníquese de inmediato con la línea de emergencia de la Policía Nacional.