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    ALERTA MÁXIMA: Estos son los 9 fugitivos que escaparon de la cárcel de Titiribí

    Denúncielos si los ve: tenga en cuenta que pueden ser altamente peligrosos

    Publicado por: SoloDuque

    Titiribí
    Titiribí. Foto: tomada de Corporación Tierra Nueva.
    ALERTA MÁXIMA: Estos son los 9 fugitivos que escaparon de la cárcel de Titiribí

    Resumen: La cárcel de Titiribí fue promocionada como el estandarte de la justicia restaurativa y la seguridad moderna

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La seguridad en el Suroeste antioqueño pende de un hilo. Tras la bochornosa fuga masiva en el Centro Penitenciario de Titiribí, una infraestructura que costó más de $100 millones de pesos y apenas cumplía un año de funcionamiento, se conocen las identidades y fotos de los sujetos que burlaron los controles.

    Estos hombres son considerados altamente peligrosos y podrían estar intentando llegar al Valle de Aburrá o esconderse en zonas rurales de Venecia y Amagá.

    LISTA DE LOS 9 PRÓFUGOS

    Alias “El Zarco”: Condenado por hurto calificado y porte de armas.

    Alias “Chatarra”: Vinculado a estructuras de microtráfico en el Suroeste.

    Alias “Pipe”: Procesado por extorsión agravada.

    Alias “El Negro”: Detenido por tráfico de estupefacientes.

    Alias “Muelas”: Implicado en delitos de lesiones personales y hurto.

    Alias “Ratón”: Reincidente en delitos contra el patrimonio económico.

    Alias “Beto”: Bajo investigación por nexos con bandas locales.

    Alias “Gurre”: Condenado por concierto para delinquir.

    Alias “El Flaco”: Detenido recientemente en operativos en la zona urbana de Titiribí.

    Estos son los nueve individuos que escaparon de la Cárcel de Titiribí: si los ve denúncielos

    Estos son los nueve individuos que escaparon de la Cárcel de Titiribí: si los ve denúncielos. Fotos: Cortesía

    Operativo “Plan Candado” en marcha

    La Fuerza Pública cerró en su momento las salidas hacia Amagá, Venecia y La Pintada. Se realizaron requisas intensas en buses de servicio público y vehículos particulares. Las autoridades sospechan que la fuga se dio durante la madrugada, aprovechando posibles fallas en el sistema de vigilancia electrónica del penal.

    En contexto: Fuga masiva en la cárcel de Titiribí, Antioquia: Nueve internos burlaron la seguridad del penal y ahora los buscan

    RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

    No intente interceptarlos: Los sujetos están en modo de escape y pueden reaccionar de forma violenta.

    Cierre bien su vivienda: Si reside en zonas rurales de Titiribí o municipios vecinos, extreme las medidas de seguridad.

    Denuncie movimientos sospechosos: Si ve grupos de hombres desconocidos transitando por trochas o pidiendo transporte de manera inusual, llame al 123.

    Una inversión de $100 millones que falló

    La cárcel de Titiribí fue promocionada como el estandarte de la justicia restaurativa y la seguridad moderna. Sin embargo, esta fuga masiva pone en tela de juicio la calidad de la obra y los protocolos de custodia del personal penitenciario.

    ¿Los ha visto? > Su denuncia es anónima y fundamental para devolver la tranquilidad a la región. Comuníquese de inmediato con la línea de emergencia de la Policía Nacional.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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