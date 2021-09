Zoológicos de Estados Unidos comenzaron a vacunar contra el Covid a los animales

Al confirmarse algunos casos de Covid en animales, la vacuna contra el Covid tambien se inició a pensar para ellos y fue así que en los últimos días, algunos zoológicos iniciaron a vacunar contra el virus a algunos mamíferos susceptibles.

Los zoológicos de Oakland y Denve, han sido los primeros en aplicarles el biológico a tigres y osos con una vacuna creada por Zoetis.

Según medios de comunicación, serán 70 los zoológicos de este país los que recibirán las vacunas, según CNN, Zoetis donó más de 11.000 dosis a casi 70 zoológicos y santuarios de vida silvestre en todo el país como parte de un esfuerzo de vacunación experimental que autorizó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Scott Larsen, veterinario jefe del zoológico de Denver, le explicó a este medio que, «Al usarla en animales, no quita vacunas que de otro modo se distribuirían a las personas».

Y añadió, «Estamos preocupados por las poblaciones totales de animales y la supervivencia a largo plazo en el planeta. Ha habido preocupación por las poblaciones silvestres de estos animales, algunos de los últimos en la tierra, y lo que pueda suceder cuando el virus entre en ellos. Solo estamos tratando de hacer lo mejor que podemos».

Exciting news! Your Zoo received doses of a uniquely formulated COVID-19 vaccine developed for animal species from the animal healthcare company Zoetis. They will be administered to the species shown to be most susceptible to the virus starting 9/24/21.https://t.co/QJVomXHUMk pic.twitter.com/upX5AxIcPh

— Louisville Zoo (@LouisvilleZoo) September 23, 2021