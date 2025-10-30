Zoé se perdió en Robledo El Diamante: su familia la busca ¿La has visto?

Resumen: Se ruega a las personas que la hayan visto o puedan aportar algún dato, que se comuniquen de inmediato al número de contacto dispuesto para este caso.

Minuto30.com .- Una alerta se ha emitido en Medellín por la desaparición de Zoé, una perrita que se extravió hoy, jueves 30 de octubre de 2025, en el barrio Robledo El Diamante. Su familia está sumida en la angustia y solicita la colaboración urgente de la comunidad.

Zoé fue vista por última vez este jueves 30 de octubre en el sector de Robledo El Diamante. Sus dueños están desesperados por encontrarla y regresarla sana y salva a casa.

Cualquier información que se tenga sobre el paradero de Zoé es vital. Se ruega a las personas que la hayan visto o puedan aportar algún dato, que se comuniquen de inmediato al número de contacto dispuesto para este caso.

Si tiene información sobre Zoé, comuníquese al 317 890 1539. ¡Ayudemos a que esta perrita regrese con su familia!

