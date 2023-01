[VIDEO] “No ganarán nada más”: Zlatan Ibrahimovic arremete contra la Selección Argentina

El Mundial de Qatar 2022 dejó una de las finales que será más recordada por muchísimos años. La victoria de la Selección Argentina sobre Francia se sigue recordando en todo el planeta, principalmente, por el valor que le da a Lionel Messi, el cual es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol.

Zlatan Ibrahimovic fue uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de compartir vestuario con el ídolo argentino. El sueco sigue con su carrera en el Milán y concedió una entrevista a la prensa francesa, donde aprovechó para elogiar el papel de ‘Leo’: “Messi es considerado el mejor de la historia, será recordado por ganar el Mundial de Qatar”.

"ESTOY PREOCUPADO POR LOS DEMÁS JUGADORES DE ARGENTINA, PORQUE ELLOS NO VAN A GANAR NADA MÁS. EL RESTO SE PORTÓ MAL Y ESO NO SE PUEDE RESPETAR", el mensaje de Zlatan Ibrahimovic a la hora de hablar sobre la consagración de la Selección Argentina en el Mundial. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/IQjoEBw2n3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2023

Además no dudó en destacar a Kylian Mbappé y lanzar una fuerte crítica en contra de los demás jugadores de la ‘Albiceleste’, debido a sus celebraciones, las cuales fueron cuestionadas en el entorno del fútbol.

“Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, expresó Ibrahimovic.

