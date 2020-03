Relación de James y Zidane empeoró y afirman que se debe a temas ¡PERSONALES!

Se suponía que James Rodríguez y Zinedine Zidane ya habían limado asperezas y estaban en un momento estable como entrenador y jugador, pero al parecer todo se fue a la basura y todo tendría que ver con razones personales.

Fue el periodista español de ‘Radio Marca’ David Sánchez el que aseveró que James y Zinedine no lograron entenderse de ninguna forma, pues el colombiano le habría demostrado un buen rendimiento al DT del Real Madrid, sin embargo, el francés ya no cuenta para nada con Rodríguez y la única razón posible es que suceda algo personal entre los dos.

“Son dos personas que no se terminan de entender y él dejó de entrar en los planes del técnico algunas veces por temas físicos, o deportivos en otras ocasiones; pero Zidane no cuenta para nada con James Rodríguez… Zinedine pocas veces ha confiado en James, sobre todo en esta etapa. Tienen poca sintonía deportiva”, aseveró y advirtió que esta situación podría prolongarse, pues “si Zinedine Zidane sigue siendo técnico del Real Madrid, no nos engañemos”.