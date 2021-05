Zinedine Zidane habría renunciado al Real Madrid

Minuto30.com- El entrenador Zinedine Zidane renunció a la dirección técnica del Real Madrid en las últimas horas, según versiones de prensa.

El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, dio como un hecho la salida del estratega francés del equipo ‘Merengue’.

«Zinedine Zidane ha decidido SALIR del Real Madrid con efecto inmediato», indicó Romano.

La noticia ha tenido eco en varios medios internacionales, que certifican la salida del orientador, luego de los discretos resultados que tuvo el equipo ‘ibérico’ en esta temporada.

La tempranera eliminación de la Liga de Campeones y el hecho de no haber ganado el título de la Liga de España, desencadenaron la salida del entrenador ‘galo’.

Incluso algunos medios ya habla del posible reemplazo de Zidane en la dirección técnica del Real.

Uno de los firmes aspirantes al cargo es Antonio Conte, quien acaba de dejar la dirección técnica del Inter de Milán, que al parecer por dificultades económicas decidió acordar su salida.

