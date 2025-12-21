Zeus, es un dóberman que supera los 10 años y está extraviado

Zeus, un dóberman de 10 años, se extravió en el oriente de Medellín: su familia lo busca

La búsqueda de un compañero de vida de cuatro patas se vuelve una carrera contra el tiempo cuando se trata de un perro de avanzada edad. La familia de Zeus, un imponente pero noble Dóberman macho de 10 años, vive momentos de angustia desde el pasado 18 de diciembre, cuando el canino se extravió en la zona de los Cerros Orientales de Medellín.

A pesar de los días transcurridos, una luz de esperanza se encendió para sus dueños: reportes ciudadanos indican que Zeus habría sido visto recientemente en el sector de Caicedo. Por su edad, Zeus es considerado un “viejito” que requiere cuidados especiales y que probablemente se encuentre desorientado y cansado tras varios días a la intemperie.

La vulnerabilidad de un perro senior

A los 10 años, un Dóberman ya ha entregado toda una vida de lealtad. Zeus no tiene la misma agilidad de un cachorro y el ruido de la pólvora, tan frecuente en este mes de diciembre, pudo haberlo asustado y alejado de su territorio conocido en los cerros. Su familia teme por su salud, ya que las noches frías y la falta de alimentación adecuada afectan con mayor rapidez a los perros de su edad.

Físicamente, Zeus mantiene la estampa de su raza, pero sus dueños ruegan a la comunidad mirar más allá y reconocer en él a un abuelito que solo quiere regresar a la calidez de su hogar para pasar la Navidad.

Zona de búsqueda: De los Cerros a Caicedo

El desplazamiento de Zeus sugiere que ha bajado desde la zona boscosa hacia el casco urbano. Se solicita especial atención a los habitantes de:

Barrio Caicedo (sectores altos y bajos).

La Sierra.

Santa Lucía (Comuna 8).

Villa Hermosa.

Si usted observa a un Dóberman solo, por favor no le tenga miedo; por su edad y situación, es probable que esté buscando refugio o alimento.

¿Cómo reportar información sobre Zeus?

La familia de Zeus apela al buen corazón de los antioqueños. Cualquier dato, por pequeño que parezca, o una fotografía que confirme su ubicación, puede ser la clave para salvarle la vida a este “viejito”.

Línea de informes: 322 638 94 12

Desde Minuto30, hacemos un llamado a la empatía. Imagine la tristeza de perder a un amigo de 10 años justo antes de Navidad. Un “compartir” en sus redes sociales o grupos de WhatsApp del barrio puede ser el milagro que traiga a Zeus de regreso a casa.

¡POR FAVOR, DIFUNDE! No permitamos que Zeus pase otra noche solo. Si lo ves, resguárdalo y llama de inmediato al 322 638 94 12.