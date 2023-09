Zendaya «no ha terminado con Tom Holland» como pensaban sus seguidores y corta los rumores con una foto.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Como siempre son los fans y sus impertinentes preguntas en lives que arrinconan a las celebridades. Esta vez Zendaya, la novia de Tom Holland el querido Spiderman. Debió cancelar una charla cuando le preguntaron sobre a cuáles actores Marvel «invitaría a su boda». Ella jugando con los fans dijo «no estamos comprometidos» y cerro la transmisión. Eso generó locura y siguiendo con el juego, repitió la fotografía con frases como «ustedes creerían que dejaría caer algo solo la publiqué por la gorra«. Los observadores, se detuvieron en su anillo de perlas y dictaminaron que «ese es el de compromiso». Lo que es señal que no han terminado o que por sus múltiples ocupaciones están cada uno en lo suyo. Cabe recordar que ellos mismos han dicho que «su relación es algo sobre ellos son increíblemente protectores y quieren mantenerla lo más sagrada posible«, afirmó Tom Holland a The Hollywood Reporter. «No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras». Mientras Zendaya declaró: «Acepto que partes de mi vida van a ser públicas. No puedo no ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que amo. «Pero también tengo control sobre lo que elijo compartir«. En resumen ellos son protagonistas de su propia película llamada «vida».

ZENDAYA Y TOM HOLLAND QUÍMICA DESDE EL PRIMER DÍA



Lee más noticias de entretenimiento.