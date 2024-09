Madrid, 7 dic (EFE).- Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA, descartó que, por el momento, aumente el número de selecciones de baloncesto participantes en los Juegos Olímpicos y destacó la importancia de que la modalidad 3×3 haya sido incluida en el programa.

"Ha quedado claro el anuncio de que en Los Ángeles 2028 el número de participantes no va a crecer en ningún deporte y no podemos esperar que los 12 sean más en un futuro cercano. Los clasificatorios son, en términos de calidad, pequeñas copas del mundo. Van a ser cuatro semanas de fantástico baloncesto FIBA", declaró en una charla con medios internacionales en la que participó la Agencia EFE.

"Ha sido un gran éxito que haya baloncesto 3×3 en los Juegos y el torneo en la Plaza de la Concordia de París hará que alcance un nuevo nivel. Pero no estamos contentos con que haya solo 8 selecciones porque no hay universalidad y no pueden estar representados todos los continentes. Incrementar el número de equipos en el 3×3 es una prioridad", manifestó.

De cara a la cita, no quiso desvelar detalles sobre los condicionantes del sorteo: "No tenemos fecha, pero la idea es realizar el masculino y el femenino juntos. No será antes de marzo, estamos buscando sedes y fechas, lo confirmaremos en la primera mitad de enero. Anunciaremos las restricciones del sorteo entonces".

En lo que respecta a las relaciones con la Euroliga, indicó que se trabaja conjuntamente en una línea más comunicativa para que los calendarios "no se solapen": "Las conversaciones durante los últimos meses no han sido sencillas por los cambios internos de la Euroliga, pero sí han sido constructivas. De momento se han dado pasos como la unificación temporal de las ventanas de noviembre y febrero, pero hay otros grandes asuntos sobre los que debemos seguir hablando".

Zagklis explicó los motivos por los que han optado por Asia para albergar las dos últimas Copas del Mundo y también la próxima: "Buscábamos algo en la zona oeste de Asia, en América, en Europa o en África. Catar vino con una sede que cumplía con los requisitos. Es un mercado diferente, es la primera vez en el mundo árabe y en la parte oeste de Asia. Es el mismo continente, pero hay grandes diferencias".

"Es de nuevo en el continente, pero con un modelo muy diferente. En vez de hacerlo en ocho ciudades con muchos viajes internos como en China o en tres países distintos como en la edición más reciente, los equipos van a estar todos en el mismo lugar. Ese fue un aspecto importante en la elección, y también el hecho que las sedes estén ahí y sepamos a dónde vamos a ir", agregó.

Preguntado acerca de la opción de que los jóvenes rusos pueda participar en competiciones de formación, expresó: "Nuestra posición en general sigue las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional. Hay voces pidiendo la exclusión total y otras que se preguntan por qué un jugador individual puede disputar la final del Open de Australia de tenis y no un equipo otras competiciones".

"Nuestra preocupación son los jóvenes. Creo desde mi opinión personal que una vez que tengamos la oportunidad, siempre que se respeten los estatutos de la FIBA, el punto de partida deben ser los equipos de cantera. Sabemos qué significa no jugar internacionalmente en el primer nivel para los jugadores jóvenes", añadió.

Asimismo se pronunció acerca de la naturalización de jugadores: "La norma ha funcionado. El panel central es claro, sólo puede haber un jugador naturalizado por equipo, el criterio de elegibilidad es el pasaporte y si lo tienes después de los 16 años hay que ver las raíces y conexiones con el país. Si no existen, pasas a la categoría de jugador naturalizado".

"Hemos recibido muchas peticiones en ambos sentidos según la casuística y el panel central tiene claro que el número de jugadores no aumentará, pero tampoco se reducirá", afirmó al respecto.

Por otro lado aseguró que desde el organismo se piensa en el bienestar de los jugadores: "A las mejoras experimentadas en la Copa del Mundo hay que sumar la ampliación de los próximos campeonatos para reducir los 'back to back' o partidos consecutivos hasta su erradicación de las competiciones FIBA por expreso deseo de los protagonistas de nuestro deporte".

Hubo, además, espacio para analizar una posible candidatura caribeña para albergar la Copa del Mundo del 2031: "Empezaremos el próximo año a preparar los procesos para las candidaturas del 2031 y hablaremos de diferentes opciones. Sea Puerto Rico con otras federaciones o no, necesitamos como mínimo cuatro grandes sedes. Ese es el punto de partida para nosotros. Si Puerto Rico quiere levantar la mano, estamos abiertos".

Por: EFE