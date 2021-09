EN VÍDEO: ¿Qué tiene en la cabeza? Sujeto dice estar enamorado del cenicero de un bar

Yuri Tolochko el sujeto famoso por haberse casado con una muñeca inflable ahora salió con que está enamorado de un cenicero de un bar.

El fisicoculturista compartió su declaración de amor y dijo que le encanta su aroma y sentir el metal en la piel.

El nuevo amor de Yuri Tolochko

Por medio de redes sociales Yuri Tolochko compartió varias fotografías y un erotico video con un cenicero, el cual aseguró era su nuevo amor y contó la curiosa historia del objeto.

El peculiar hombre aseguró que ‘conoció’ a su nueva pasión en un bar: “Al principio simplemente arreglé una sesión de fotos con él, pero luego empezó a atraerme. Quería tocarlo de nuevo, olerlo. Me encanta su aroma, sentir el metal en mi piel, es realmente brutal. También me gusta que tiene una historia, que no es nueva, que ha servido a mucha gente y sigue sirviéndose”, dijo Yuri en sus redes.

En su misma publicación confesó que frecuentemente pide prestado el cenicero para pasar algunas noches. Incluso reveló que estaría dispuesto a incorporar un miembro femenino en uno de los orificios porque está enamorado.

