Yulie Marcela Peña desapareció en Caldas

Resumen: Yulie Marcela Peña Restrepo, de 35 años, es una mujer colombiana de identidad de género femenina. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas.

Yulie Marcela Peña Restrepo, de 35 años, es una mujer colombiana de identidad de género femenina. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas.

Como señales particulares, presenta un tatuaje de una mandala en el muslo izquierdo, un tatuaje de una flor en la parte baja de la espalda y una cicatriz en el abdomen, características que pueden facilitar su identificación.

Según la información disponible, Yulie Marcela Peña Restrepo fue reportada como desaparecida el 2 de agosto de 2026 en el municipio de Riosucio, departamento de Caldas. Cualquier información que contribuya a su ubicación debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes