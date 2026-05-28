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    Yudy Astrid Ramírez desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 24 de mayo en el barrio Santo Domingo

    Publicado por: Juan Manuel

    YUDY ASTRIS RAMIREZ ROLDAN
    Yudy Astrid Ramírez desapareció en Medellín

    Resumen: Yudy Astrid Ramírez Roldán, mujer colombiana de 47 años, fue reportada como desaparecida el 24 de mayo de 2026 en el barrio Santo Domingo. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Yudy Astrid Ramírez Roldán, mujer colombiana de 47 años, fue reportada como desaparecida el 24 de mayo de 2026 en el barrio Santo Domingo. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señales particulares, presenta una prótesis dental superior, una cicatriz en forma de diadema y otra cicatriz en el brazo derecho, características que podrían facilitar su identificación. Su identidad de género corresponde a mujer y su nacionalidad es colombiana.

    Las autoridades y la comunidad continúan en la búsqueda de información que permita establecer su paradero. Cualquier dato que contribuya a localizar a Yudy Astrid Ramírez Roldán puede ser clave para apoyar las labores de búsqueda y su pronto regreso con sus familiares.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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