Resumen: La cantante caleña Ysa C, conocida como la "princesa del Afrobeats", ha lanzado su sencillo más íntimo hasta la fecha titulado “No Llegamos Ni a Febrero”, una propuesta de afrobeats suave con influencias de kompa que explora con nostalgia y vulnerabilidad aquellas historias de amor que terminan antes de empezar. Este tema, que prioriza la emoción sobre la energía bailable, funciona como un adelanto de su próximo EP Mientras Llega el Sol —un proyecto conceptual enfocado en los cierres de ciclos y las despedidas— y consolida a la artista como una de las voces narrativas más auténticas y profundas de la nueva generación de la música latina.

Ysa C le canta a las historias inconclusas en su nuevo sencillo “No Llegamos Ni a Febrero”

La escena del afrobeats colombiano recibe una nueva joya cargada de nostalgia y vulnerabilidad. La artista caleña Ysa C, ampliamente reconocida como «la princesa del Afrobeats», ha presentado oficialmente su sencillo más íntimo hasta la fecha: “No Llegamos Ni a Febrero”.

Esta nueva propuesta se convierte en un relato honesto y conmovedor sobre aquellos vínculos sentimentales que prometían un gran futuro, pero que terminaron desvaneciéndose antes de convertirse en una relación formal. En palabras de la propia producción, se trata de una canción para recordar que, a veces, las relaciones no se acaban… simplemente no alcanzan a empezar.

Una confesión íntima al ritmo del afrobeats y el kompa

A diferencia de los ritmos urbanos acelerados, “No Llegamos Ni a Febrero” apuesta por una atmósfera mucho más pausada y reflexiva. La canción está construida sobre una base de afrobeats suave y melódico con influencias de kompa, una combinación que prioriza la emoción por encima de la energía de la fiesta.

La voz de Ysa C guía al oyente a través de una narrativa cercana, transformando la canción en una confesión directa y sin filtros. El tema aborda desde la madurez temas complejos como la decepción, el apego y la difícil tarea de soltar a quienes solo llegan a nuestra vida por una temporada corta.

“Tú me soltaste primero, no llegamos ni a febrero… Si tú no estás, ¿a quién le doy los besos?” son algunas de las líneas más potentes que condensan la esencia de este lanzamiento.

El preludio de «Mientras Llega el Sol»

Este sencillo no es un lanzamiento aislado; forma parte fundamental de su próximo EP de estudio, titulado Mientras Llega el Sol. Este nuevo proyecto conceptual de la artista caleña girará en torno a los procesos emocionales humanos: las despedidas, los cierres de ciclos, los amores efímeros y todo lo que se experimenta en medio de esa espera por un nuevo amanecer.

Con “No Llegamos Ni a Febrero”, Ysa C continúa consolidando una identidad artística única en la región, fusionando de manera orgánica los sonidos afro, las texturas urbanas y una narrativa profundamente lírica. El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming musical junto a su video oficial.