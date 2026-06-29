Beni Mármol de 20 años y Pato Perrotta de 26 en problemas legales en Estados Unidos, por usar pases fraudulentos para ver el partido Colombia Portugal. Foto: Redes Sociales

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Resumen: Su intención era presenciar el partido desde zonas restringidas y grabar contenido exclusivo para sus canales y redes sociales, documentando la manera en que lograban vulnerar la seguridad del estadio.

YouTubers argentinos enfrentan hasta cinco años de prisión tras burlar la seguridad del Mundial en Miami

Minuto30.com .- Los creadores de contenido argentinos Beni Mármol de 20 años y Pato Perrotta de 26, se encuentran en medio de un grave proceso legal en Estados Unidos. Ambos fueron arrestados tras infiltrarse de manera irregular en las instalaciones del Hard Rock Stadium de Miami durante la actual Copa del Mundo.

Los detalles del incidente protagonizado por los youtubers

El suceso tuvo lugar en el marco del encuentro mundialista disputado entre las selecciones de Colombia y Portugal. Según revelan los reportes de las autoridades:

Los YouTubers lograron evadir los estrictos controles de seguridad del recinto utilizando credenciales de acceso vencidas.

Su intención era presenciar el partido desde zonas restringidas y grabar contenido exclusivo para sus canales y redes sociales, documentando la manera en que lograban vulnerar la seguridad del estadio.

Consecuencias legales en Florida

Lo que comenzó como un reto viral para ganar visualizaciones ha desencadenado severas repercusiones legales bajo la estricta legislación del estado de Florida para eventos masivos:

Los influenciadores enfrentan cargos formales por interferir ilegalmente en un evento deportivo.

De ser hallados culpables, este delito contempla castigos rigurosos que podrían traducirse en penas de hasta cinco años de prisión.

Este caso ha puesto bajo la lupa los protocolos de seguridad en los estadios y ha reavivado el debate sobre los límites legales que los creadores de contenido están dispuestos a cruzar en su búsqueda de viralidad.