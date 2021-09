Youtuber obligó a su hijo de 9 años a llorar para tener más seguidores

Una influencer eliminó su canal de youtuber después de decirle a su hijo de 9 años que posara para una foto llorando para poder usar esa parte en sus famosos videos.

La youtuber con 500.000 suscriptores ha eliminado su canal de YouTube y su cuenta de Instagram por la «salud y el bienestar» de su hijo luego de que se conociera la ‘estrategia’ de la mujer. Y es que en redes sociales han manifestado que la mujer se habría aprovechado del dolor de su hijo que sufría por su perrito enfermo.

La influencer Jordan Cheyenne lo habría presionado para que posara llorando para una foto, y mientras ella sonríe para captar el momento más dramático, se le escuchó de decil al pequeño: «mami, estoy llorando de verdad».

Cheyenne vive en California y en sus videos se dedicaba a hablar de lo fitness, estilo de vida y su vida como madre soltera.

En el video, que trataba sobre el perrito de la familia que enfermo, se puede ver a Cheyenne diciéndole a su hijo que posara para la cámara mientras lloraba. Cheyenne eliminó el vlog, pero las imágenes se volvieron a cargar en varias plataformas de redes sociales, como en Twitter que causaron indignación.

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit

— elle woods ♿︎ 24 (@artangeIII) September 8, 2021