Critican a Luisito Comunica por comprar casa en Venezuela

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- El «youtuber» mexicano Luisito Comunica volvió a ser el centro de críticas tras anunciar que adquirió una casa en Venezuela a «precio de ganga» en 20.000 dólares, aún cuando miles de personas buscan migrar del país en busca de mejores condiciones de vida.

«He comprado una casa en Venezuela, yo sé lo que muchos están pensando ‘Luisillo, esa no ha sido una buena decisión, ¿qué acaso no ves las noticias?, ¿no sabes que ese país está pasando por una situación complicada y que muchísimos están buscando huir, que no hay recursos?'», comenta al inicio del video Luis Arturo Villar.

Ante los cuestionamientos planteados por él mismo, el creador de contenido responde que la situación no está mal en todo el país y que consideraba una buena inversión a futuro comprar una casa por el bajísimo costo al que la adquirió.

El «influencer» aseguró que el departamento que se encuentra ubicado frente al mar —en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui al norte del país— «es una inversión muy a futuro cuando el país esté en días mucho, mucho mejores y los precios de las propiedades podrían irse muy, muy arriba».

Señaló que su inversión fue pequeña, «pero bonita», en un espacio que le gustó demasiado en una ciudad que lo «dejó enamorado».

Aunque Villar destacó lo mucho que quería Venezuela, a muchos usuarios de internet les pareció ofensivo que el mexicano aprovechara la desgracia que muchos habitantes afrontan en Venezuela para beneficiarse y hacer eco de ello.

«La realidad de los precios tan bajos de las casas en Venezuela tiene un trasfondo muy triste… Millones de familias que han salido del país buscando nuevas oportunidades, prácticamente regalan sus propiedades a precios absurdos por la necesidad de tener algo para sustentarse», escribió el usuario de Youtube, Chefschawrtz.

En el video, Luis se dice sorprendido de haber comprado una casa completamente amueblada.

«Como que los dueños pasados dijeron, ‘vámonos de aquí y vende el departamento como está’, y yo considero que salí bastante beneficiado», dijo.

«No conforme con ser un depredador de esta situación Luisito además hace un video de Youtube y gana más dinero. Deja la payasería (acción ridícula), ya hombre, que estás jugando con la tristeza de otros y eso es despreciable», escribió al respecto Rogerio Moya.

El «youtuber» también habló de las «historias de miedo» de las expropiaciones que se llevan a cabo en el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y aseguró tener el miedo de que eso pudiera sucederle.