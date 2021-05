En las redes sociales se hizo viral un video donde aparece un hombre que es violentado por quien asegura es su expareja. En las imágenes se aprecia como la mujer arremete en su contra con rasguños, golpes e incluso mordiscos.

Según la víctima, su agresora tiene una orden de alejamiento debido a estos actos.

«Me sigue pegando, tenía una orden de alejamiento, yo no le he pegado, miren cómo me pega. Miren cómo me pega, miren cómo me pega”, dijo.

Muchos usuarios reaccionaron ante el video, algunos para burlarse, y otros por el contrario para manifestar su descontento frente al actuar de la mujer.

“Todas las personas merecemos respeto y no se tiene porque abusar en ningún sentido, igualdad de género y no se vale reírse de estos abusos. Ahora son golpes y el día de mañana puede convertirse en algo peor”, escribió uno.

«Que bueno que lo público! ¡Que la manden a la cárcel por abusiva! La violencia no debe tolerarse ni en hombres ni en mujeres!!”, comentó otro usuario.

Así documentó el hombre la agresión

https://t.co/SpiLBlbXqO Al menos ocho personas murieron en un tiroteo en un patio de trenes en California — Minuto30.com (@minuto30com) May 26, 2021

Lea también: Estados Unidos priorizará a Colombia y Latinoamérica en entrega de vacunas