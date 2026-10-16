Resumen: La ANT aceptó la renuncia de Yordy Medina Noriega el 15 de octubre, con efecto desde el 16. La Procuraduría mantiene en etapa inicial la investigación disciplinaria relacionada con el video. La salida no equivale a una destitución ni a una sanción.

Minuto30.com .- Yordy Medina Noriega dejó su cargo tras la difusión de un audiovisual en el que aparece preparando un ejemplar conocido como «cachicamo». La Procuraduría adelanta indagaciones preliminares mientras sectores ambientales piden determinar la especie exacta y el origen del animal.

Dimisión en la Agencia Nacional de Tierras

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) registra un ajuste en su equipo directivo tras la renuncia de su asesor de comunicaciones, Yordy Medina Noriega. La decisión se produjo luego de la masiva difusión en plataformas digitales de un fragmento audiovisual en el que el exfuncionario aparece participando en la preparación gastronómica de un animal al que se refiere coloquialmente como “cachicamo”, denominación habitualmente asignada a distintas especies de armadillos en diversas regiones del país.

La directora general de la ANT, Lina María Garrido, aceptó la dimisión presentada por Medina el jueves 15 de octubre, formalizando su salida efectiva a partir del viernes 16 del mismo mes. El comunicador había asumido oficialmente las funciones del despacho el pasado 1 de septiembre, luego de su nombramiento efectuado el 26 de agosto. Con esto se completó un periodo de 45 días al frente de la estrategia de comunicaciones de la entidad encargada de la política de tierras y el desarrollo rural en Colombia.

Diferencia entre la salida administrativa y el proceso disciplinario

El retiro del comunicador se tramitó formalmente bajo la figura de renuncia voluntaria y no como el resultado de una destitución o sanción disciplinaria. Desde el punto de vista jurídico e institucional, la presentación y posterior aceptación de una dimisión constituye un acto administrativo independiente de los procesos de control o juzgamiento que puedan adelantar los organismos de vigilancia del Estado.

En este contexto, la desvinculación responde a una decisión administrativa orientada a apartarse del cargo en medio de la coyuntura pública. Esta acción no equivale a una aceptación explícita de responsabilidad penal o administrativa, ni representa un fallo sancionatorio por parte de las autoridades competentes, las cuales continúan con las averiguaciones pertinentes.

El origen de la polémica en redes sociales

El centro de la controversia gira en torno a las imágenes divulgadas en redes sociales. En la secuencia, el exasesor interactúa con un ejemplar al que se hace referencia como «gurre» o «cachicamo», términos populares vinculados a los armadillos. Durante el desarrollo del video se realizan menciones relativas a tradiciones gastronómicas asociadas a los Llanos Orientales.

La divulgación del metraje generó inmediatas reacciones de organizaciones sociales y defensoras de la ruralidad. La Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria emitió un llamado para que se esclarezca con celeridad la procedencia del animal. La organización subrayó la importancia de que tanto las autoridades ambientales del orden nacional y regional como la Fiscalía General de la Nación intervengan para verificar si en la captura, manejo o consumo del ejemplar se incurrió en alguna infracción a la normatividad de protección de la fauna silvestre.

Posición del sector legislativo y debido proceso

A las solicitudes de esclarecimiento se sumó la senadora Andrea Padilla, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de los animales. La congresista instó a las entidades correspondientes a realizar las verificaciones técnicas e institucionales indispensables sobre el caso.

Padilla señaló que ante denuncias que involucren la fauna y el cumplimiento de la legalidad, el procedimiento adecuado consiste en investigar exhaustivamente los hechos reportados. Añadió que, en caso de confirmarse irregularidades o faltas a la normatividad vigente, corresponderá a las autoridades aplicar las sanciones penales y disciplinarias estipuladas por la ley. Su postura enfatiza que cualquier medida debe estar condicionada a los resultados que arrojen las investigaciones oficiales, respetando las garantías del debido proceso.

Aspectos técnicos sobre la conservación y la fauna silvestre

El caso plantea interrogantes sobre la protección de la biodiversidad y la necesidad de establecer con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se obtuvo el espécimen. Un aspecto central en este tipo de indagaciones es la identificación taxonómica del animal. La utilización de términos populares como «armadillo», «cachicamo» o «gurre» abarca a múltiples especies, cada una con un nivel de vulnerabilidad, hábitat y grado de protección legal distinto según las categorizaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los listados de especies amenazadas.

Por esta razón, la simple aparición de un ejemplar en un material audiovisual no resulta suficiente para determinar, sin una evaluación técnica y pericial, si se trata de una especie silvestre protegida o en peligro de extinción. La comprobación de una falta ambiental requiere peritajes biológicos, análisis del contexto geográfico y la reconstrucción de los hechos por parte de expertos en fauna.

Estado de las indagaciones en los organismos de control

En el ámbito del control disciplinario, la Procuraduría General de la Nación adelanta actuaciones preliminares con el propósito de determinar si existió alguna falta vinculada al ejercicio de la función pública por parte del exservidor. Como parte de la fase inicial de indagación, el organismo de control ha dispuesto la recolección de elementos probatorios. Entre las diligencias requeridas figuran la evaluación técnica del material audiovisual para certificar su autenticidad, así como la solicitud de reportes oficiales a la Agencia Nacional de Tierras y a las autoridades ambientales de la jurisdicción correspondiente. Hasta el momento no existe una decisión de fondo ni una sanción impuesta contra el exfuncionario. Las indagaciones continuarán su curso formal para definir si los hechos registrados configuran una infracción disciplinaria o si, por el contrario, el caso debe ser archivado.