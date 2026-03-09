Yojan Eduardo Rodríguez desapareció en Medellín

Resumen: Yojan Eduardo Rodríguez Angarita es un hombre venezolano de 25 años de edad. Fue reportado como desaparecido el 6 de marzo de 2026 en la ciudad de Medellín . Su identidad de género es masculina y, al momento de su desaparición, se encontraba en esa ciudad sin que se tenga información confirmada sobre su paradero actual.

Yojan Eduardo Rodríguez Angarita es un hombre venezolano de 25 años de edad. Fue reportado como desaparecido el 6 de marzo de 2026 en la ciudad de Medellín. Su identidad de género es masculina y, al momento de su desaparición, se encontraba en esa ciudad sin que se tenga información confirmada sobre su paradero actual.

El día de su desaparición vestía un buso de color gris, una camiseta beige, un pantalón jean negro y tenis de tela blancos. También llevaba una gorra negra con rojo. Estas prendas pueden servir como referencia para su identificación por parte de quienes puedan haberlo visto.

Entre sus señales particulares se encuentran varios tatuajes visibles: un símbolo en el lado derecho del cuello, letras tatuadas en el cuello, figuras tatuadas en los dedos de la mano y el tatuaje de una cara en el antebrazo izquierdo. Estas características físicas pueden ayudar a reconocerlo y aportar información que contribuya a su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes