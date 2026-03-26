Yojan Alexis Arenas desapareció en Medellín

Resumen: Yojan Alexis Arenas Galeano es un hombre colombiano de 37 años, de sexo e identidad de género masculino. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

Yojan Alexis Arenas Galeano es un hombre colombiano de 37 años, de sexo e identidad de género masculino. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

Como señas particulares, presenta una cicatriz cerca del pómulo izquierdo, varias cicatrices en las costillas y también en el brazo derecho, lo cual puede facilitar su identificación.

Fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre de 2025 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Caicedo. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes