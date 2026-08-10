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    Yohan Sebastian Oliveros desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 25 de julio

    Publicado por: Juan Manuel

    YOHAN SEBASTIAN OLIVEROS RAMIREZ
    Yohan Sebastian Oliveros desapareció en Medellín

    Resumen: Yohan Sebastian Oliveros Ramirez, de 34 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya desaparición fue reportada el 25 de julio de 2026 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

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    Yohan Sebastian Oliveros Ramirez, de 34 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya desaparición fue reportada el 25 de julio de 2026 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

    Al momento de la desaparición, no se cuenta con información registrada sobre las prendas de vestir y accesorios que llevaba. Como señales particulares, presenta tatuajes con las inscripciones “Monchis”, “YMR” y letras chinas.

    La información corresponde a un reporte de persona desaparecida y tiene como propósito facilitar su identificación y búsqueda. Se solicita tener en cuenta especialmente sus señales particulares y demás características personales al momento de aportar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

    3 BOLETIN YOHAN SEBASTIAN OLIVEROS RAMIREZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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