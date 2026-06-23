Yoendris Marmol desapareció en el municipio de Barbosa

Resumen: Yoendris Marmol Romero es un hombre venezolano de 19 años de edad. Fue reportado como desaparecido en el municipio de Barbosa, Antioquia , el 16 de junio de 2026. Su caso corresponde a una desaparición ocurrida recientemente en esta localidad del departamento de Antioquia.

Yoendris Marmol Romero es un hombre venezolano de 19 años de edad. Fue reportado como desaparecido en el municipio de Barbosa, Antioquia, el 16 de junio de 2026. Su caso corresponde a una desaparición ocurrida recientemente en esta localidad del departamento de Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra con estampado blanco en la parte delantera, pantalón jean blanco prelavado, tenis de tela blancos con negro y una gorra negra. Estas características de vestimenta pueden facilitar su identificación por parte de la comunidad.

Como señas particulares, presenta varios tatuajes visibles: en el antebrazo derecho tiene el nombre “DIANA”, en el antebrazo izquierdo el nombre “JOE” y en la clavícula derecha un tatuaje con el diseño de “unas raíces”. Estos rasgos distintivos constituyen elementos clave para su reconocimiento y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes