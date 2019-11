“Yo tampoco puedo salir a decir que no tendría sexo por dinero”, Aída Merlano hija más explosiva que nunca en Semana

Se soltó y con todo la hija de Aída Merlano durante en entrevista con Vicky Dávila para la revista Semana.

La joven Aída Victoria habló de sexo, sus ídolos y de los escotes.

Para Semana la joven habló dio varias declaraciones importantes: “Yo no estoy explotando mi cuerpo porque a mí no me pagaron, yo no capitalicé mi cuerpo. Yo me desnudé por el placer de hacerlo”, dijo la joven tras conocerse su sesión de fotos para SOHO.