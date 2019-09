“Yo soy de barrio, es por la cara que tengo”, Macías se defiende por video donde supuestamente conduce ebrio

Durante la sesión de entrenamientos del Deportivo Independiente Medellín este martes, el jugador Sebastián Macías se refirió a un video que circula en redes sociales en donde afirman que es él conduciendo en estado de ebriedad.

Al respecto, el deportista acusó que se le están endilgando ciertas conductas debido a que es de un barrio popular de la ciudad de Medellín.

“Me mandaron unos videos que supuestamente estaba manejando el carro en estado de embriaguez . Hay gente que no quiere que uno progrese y me quieren dañar mi carrera”, afirmó en primera instancia.

Luego, Macías afirmó que: “Yo soy de un barrio, hablo así, es mi personalidad y la cara que yo tengo. Tristemente a la gente no le sirve eso, así soy yo. No soy el del video, hace días vienen diciendo que hay fotos de que juego en tal lado y mantengo en moto. Hay gente mala que me hace daño”.

Finalmente, el jugador dijo que: “Como el equipo está mal, quieren buscar problemas donde no los hay. El equipo sabe, hoy me hicieron prueba de alcoholemia y todo salió bien. La verdad… Soy sincero”.

Sebastián Macias se refirió al video que circula en Redes Sociales, donde estaba supuestamente conduciendo y tomando licor. pic.twitter.com/cUUp3vecpo — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) September 10, 2019

PREVIAMENTE EN MINUTO 30