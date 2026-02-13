“Yo no soy hincha del DIM, pero tampoco del otro equipo”: Frank Fabra, habló del famoso video, durante la presentación oficial con el ‘Poderoso’

Frank Fabra fue presentado en el DIM, aclaró su polémico video viral y confirmó estar físicamente listo para ser lateral titular.. Foto: DIM

Frank Fabra fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo, marcando su regreso al fútbol colombiano en medio de una gran expectativa.

Durante su intervención, el lateral izquierdo aclaró la polémica surgida por un video viral, explicando que las imágenes correspondían a una reunión privada de diciembre.

Fabra explicó que estaba en “la marranada de un amigo” y que lo visto se dio en un contexto ajeno al profesionalismo.

“Todo el mundo sabe que mis dos hermanos son hinchas del DIM; yo no soy hincha del DIM, pero tampoco soy hincha del otro equipo”, afirmó de manera tajante para zanjar las dudas sobre su lealtad deportiva, sentenciando que hoy se encuentra exactamente donde desea estar.

En cuanto a su estado de forma, el defensor reconoció que aterrizó tras un periodo de inactividad de dos meses, pero envió un mensaje de tranquilidad a la hinchada y al cuerpo técnico.

Fabra destacó que ha venido realizando un intenso trabajo físico bajo la supervisión de los preparadores del club y que, gracias a ese acompañamiento, se siente en óptimas condiciones.

Aunque su versatilidad le permitiría ocupar otras zonas del campo, el jugador fue claro sobre su preferencia en el esquema táctico: “Me siento bien de lateral, aunque las condiciones digan que puedo jugar en otra posición”, aseguró.

Finalmente, el experimentado futbolista desveló detalles sobre su vinculación, mencionando que, si bien mantiene una relación cercana y de larga data con don Raúl Giraldo, las conversaciones previas no habían girado en torno a su fichaje hasta hace poco.

Su llegada se percibe como un movimiento estratégico para aportar jerarquía a la banda izquierda, apoyado en la madurez competitiva que adquirió en el exterior.

Con su situación contractual y física en orden, Fabra se dispone ahora a pelear un puesto en el once titular y demostrar que su compromiso con el proyecto es total.

