“Yo lo amo con todo mi corazón”, Luisa Fernanda W confesó la razón por la que no volvió a hablar de Legarda

La influencer Luisa Fernanda W se ha expuesto a multitud de comentarios tras el fallecimiento del cantante Legarda ya a que muchos seguidores han cuestionado su manera de llevar el luto. Además, se evidencia la distancia que ha puesto con la familia de su fallecido novio.

La joven youtuber dejó de mencionar al cantante en sus redes sociales, siendo el tatuaje con el nombre de Legarda lo último que supimos respecto a la relación por parte de Luisa. Por ello, sus seguidores comenzaron a preguntar el porqué ya no hablaba de él en sus redes sociales.

A través de un Instagram Live, Luisa dijo: “Yo quiero dejar en claro que lo amo con todo mi corazón y siempre va a estar en mi corazón, sino que últimamente muchas cosas no me lo permiten, entonces prefiero evitar problemas, evitar rumores, pero yo todos los días lo recuerdo, lo amo, le oro a Dios, lo extraño, todo…”.

Después dijo: “Es que cómo no recordar a un ser tan maravilloso, no me cabe en la cabeza”.

Tras estas declaraciones, muchos internautas relacionaron el hecho de que el padre de Legarla posea todos los derechos de las cosas relacionadas con Legarda y que éste señor y Luisa tengan problemas, con que se le haya prohibido a la influencer hablar del difunto.