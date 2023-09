VIDEO. “Yo di la orden”: la fuerte respuesta de Álvaro Uribe a jóvenes que protestaban contra él en San Antonio de Prado

in

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que el expresidente Álvaro Uribe, enfrenta diciendo ‘yo di la orden’, a un grupo de jóvenes que protestan contra él y los ‘falsos positivos’.

La situación se presentó el domingo 10 de septiembre, en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, donde el exjefe de Estado estuvo en compañía de varios candidatos al Concejo y juntas de acción local y comunal.

“Con respeto pero con firmeza. Esta mañana me llamaron a advertirme que no podía venir a San Antonio de Prado porque unos muchachos del Pacto Histórico, de Daniel Quintero, estaban haciendo un sabotaje en contra de mi persona, con más ganas me vine”, expresó Uribe en uno de los videos.

Uribe se acercó al grupo de jóvenes que sostenía una pancarta con la pregunta “¿quién dio la orden?” y les dijo que él sí había dado la orden, de desmontar los paramilitares, entrar a la Comuna 13 y de sacar de la fuerza pública a oficiales con señalamientos por ‘falsos positivos’.

“Acabo de enfrentarlos y decirles a estos muchachos, ustedes han apoyado a quienes se robaron a Medellín y lo único que dicen es Uribe ‘paraco’ o el gobierno que montó el paralitarismo”, dijo.

Y agregó en sus declaraciones: “Si yo di la orden de desmontar a los paramilitares, yo di la orden de debilitar a la guerilla, yo di la orden de que el país tuviera plena cobertura en salud, además con mucha tristeza di la orden de sacar a 27 altos militares de las Fuerzas Militares por descuidos que facilitaran falsos positivos”.

