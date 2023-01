Yina Calderón si se alejó de la mamá por un hombre

in

La polémica Yina Calderón, influencer y DJ de Guaracha, hizo una reveladora confesión a través de sus redes sociales. En Instagram confirmó que efectivamente se alejó de la mamá Merly Ome, por un hombre.

De acuerdo con Yina, no le gusta el trato que le da la actual pareja a la mamá. En su red explicó que incluso fue testigo de una vez en la que el hombre, que trabajaba en su finca, se trenzó en una discusión con la mamá y que de los gritos pasaron a los golpes.

“Yo no pelee con mi mamá, simplemente tomé la decisión que mientras ella siga con esa pareja que tiene, que literalmente no sirve para un c*lo, yo me hago a un lado”, explicó.

Así mismo, Yina añadió que “cuando uno sabe que una relación está afectando a su mamá, o a su papá. Cuando uno sabe que su mamá tiene un man que la trata como una porquería, que uno conoce, (…) tú tampoco vas a querer un hombre así para tu mamá”.

La influencer señaló que volverá a hablar con su madre el día que esa relación se acabe.

