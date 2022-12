[VIDEO] Yina Calderón cuenta cómo un conocido le robó la camioneta a su papá

in

Yina Calderón compartió en las historias de su cuenta de Instagram algunos videos suyos donde cuenta que lastimosamente su padre fue victima del robo de su camioneta, por parte de alguien conocido.

Como la misma empresaria lo menciona en el video, la camioneta de su papá no es te alta gama ni puede costar mucho para la rabia que dicen sentir, solo que este sentimiento, es porque ese vehículo le costó muchos años de trabajo a su padre y es de alguna manera su sustento.

«Amigos, lo que está pasando, lo que les conté del robo de la camioneta de mi papá, es un asunto de verdad muy complejo, no sé si estar impresionada, me da mucha tristeza por mi papá, porque a mi papá ustedes lo conocen, mi papá es un hombre que es muy noble y que de pronto tenga sus cositas y otras personas se apropien de lo ajeno, creo que no puede pasar», Dice Yina

Según la historia que cuenta, a modo de denuncia, su papá le pidió el favor a un conocido en Neiva, de transportar unos materiales de construcción en su misma camioneta, pero este hombre se la robó y no siendo suficiente la puso a la venta en redes sociales.

Yina cuenta que aunque han intentando comunicarse y encontrar a este honre, del chaul tienen varios datos, no ha sido posible, pues elimino redes sociales y no contesta su teléfono.

La exprotagonista de novela, dice compartir estos videos, para que las personas no caigan en este robo, porque al parecer la camioneta sigue siendo ofrecida en internet.

