«No me gustan»: Yina Calderón habló luego de su video besando a otra mujer

Hace algunas horas se volvió viral el video en el que se ve a Yina Calderón besarse con otra mujer y ahora la Dj salió aclarar toda su situación.

Yina Calderón uso sus redes sociales para contarle a sus seguidores toda la situación y aclaró que no le gustan las mujeres.

«Creo que siempre me he caracterizado por ser demasiado sincera con ustedes», comenzó Yina Calderón.

En primera instancia, Yina Calderón quiso aclarar quién es la mujer a la que le da un beso: «Es amiga mía, se llama Tina, es cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo. No es absolutamente nada mío…», destacó.

Yina Calderón y su beso con otra mujer.

«A mí no me gustan las niñas, yo por las niñas siento admiración, respeto, emprendimiento, berraquera, pero no me gustan las mujeres, me gustan los niños», reiteró la influencer.

Para finalizar ese tema, finalmente dijo que la razón fue: «La marica de showsera que soy».

